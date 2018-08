Programação diversificada levou aos alunos temas como oncologia, psicologia jurídica e terapia cognitivo comportamental

publicado em 29/08/2018

Em comemoração ao Dia do Psicólogo (27/08), a Unifev realizou, nesta semana, o XII Simpósio de Psicologia, no auditório da Cidade Universitária. O evento contou com programação diversificada e contemporânea.

Na abertura, a psicóloga especialista em Psicologia da Saúde pela Famerp e mestranda pela Universidad del Atlantico da Espanha, Janine Santos Sestari, que atua na Fundação Pio XII, o Hospital do Amor de Jales, abordou o trabalho do profissional junto aos pacientes oncológicos, desde a prevenção ao paliativo.

O segundo dia foi sobre a psicologia jurídica, com o mestre em Ciências da Saúde pela USP e especialista em Psicologia Forense, Felipe de Martino Pousada Gomez. No encerramento, o tema foi a terapia cognitivo comportamental, com a Dra. Daniela Parolo Gusman.

De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Ma. Raquel Martins Sartori, a programação foi pensada na realidade de trabalho e no amplo campo de atuação que a graduação oferece.