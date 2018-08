Abertura oficial do curso de Pós-Graduação foi uma prévia de como profissionais da área de Saúde podem enriquecer seus currículos

publicado em 21/08/2018

Na noite de segunda-feira (dia 20), a Pós-Graduação Unifev promoveu uma Aula Inaugural da Especialização em Estética, com a biomédica esteta Gabriela Ramadan Alduíno. O tema foi o profissional de estética no cenário atual do mercado de trabalho.

O evento reuniu, no Auditório da Cidade Universitária, profissionais da área de Saúde já matriculados ou interessados no curso de pós-graduação. De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Ma. Eloni Aparecida Fontana, a pós agrega diversos valores de mercado e formação profissional. “O conteúdo programático é contemporâneo e multiprofissional, portanto, vários profissionais da área de saúde podem participar e, posteriormente, com o diploma de especialização, poderão, junto ao seu conselho de classe, buscar a autorização necessária para atuar em sua formação”, explica.

O curso busca oferecer ao aluno formação complementar na área, principalmente no que diz respeito às técnicas de estética facial e corporal, possibilitando ao profissional desenvolver competências teóricas e práticas, baseadas em métodos manuais e recursos cosmetológicos e eletroterápicos.

A egressa da graduação em Farmácia da Unifev Naiara Lígia Fracari Leopoldino, matriculada na especialização, conta que o tema de seu trabalho de conclusão de curso foi sobre estética. “Fiquei muito feliz quando abriram essa oportunidade pois, agora, consigo dar continuidade a minha linha de pesquisa e me aperfeiçoar num mercado que está em expansão. Afinal, a busca pela melhora estética é constante entre homens e mulheres”, ressalta.