Evento, gratuito, é destinado aos profissionais da área de Saúde; inscrições já podem ser realizadas pelo site

publicado em 15/08/2018

A Pós-Graduação Unifev promoverá, na próxima segunda-feira (dia 20), uma Aula Inaugural da Especialização em Estética. O evento, cujo objetivo é apresentar o novo curso de pós-graduação aos interessados, será realizado às 19h30, no Auditório da Cidade Universitária. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: www.unifev.edu.br/estetica.

O encontro, destinado aos profissionais da área de Saúde, contará com a presença da biomédica Gabriela Ramadan Alduíno, que falará sobre o tema: O profissional de estética no cenário atual do mercado de trabalho.

Gabriela é biomédica esteta e docente universitária. Atualmente, é sócia-proprietária da clínica de saúde Espaço Santé, em Colina-SP.

Pós

O curso de pós-graduação busca oferecer ao aluno formação complementar na área, principalmente no que diz respeito às técnicas de estética facial e corporal, possibilitando ao profissional desenvolver competências teóricas e práticas, baseadas em métodos manuais e recursos cosmetológicos e eletroterápicos.

As aulas estão programadas para começar no dia 29 deste mês. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9985 e no site: www.unifev.edu.br/site/ posgraduacao .

SERVIÇO

Aula Inaugural - Especialização em Estética

Data: 20 de agosto

Horário: 19h30

Local: Auditório da Cidade Universitária

Convidada: biomédica Gabriela Ramadan Alduíno

Tema: O profissional de estética no cenário atual do mercado de trabalho