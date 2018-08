Obra é voltada a professores multidisciplinares, que trabalham com alunos do 4º ano do Ensino Fundamental

publicado em 13/08/2018

Da Graduação às Práticas Pedagógicas (Série Ensino Fundamental – 4º ano) é a 4ª obra produzida pelos docentes pesquisadores e bolsistas do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), da UNIFEV, que será lançada no próximo dia 21 de agosto. A cerimônia, aberta a toda a comunidade, será realizada às 18h30, no Memorial UNIFEV, no Campus Centro.

O livro aborda temáticas contemporâneas às práticas de ensino em Geografia, Linguística, Ciências Sociais, Educação Física e Literatura Infantil, em contextos multidisciplinares, como ressignificação do trabalho, variação linguística, inclusão, bullying, relações de gênero e publicidade e consumo.

O trabalho é fruto do Grupo de Pesquisa da UNIFEV/Parfor, formado pelos docentes: Profa. Ma. Denise Beatriz Rack de Almeida; Profa. Esp. Denise Ferraz Lima Veronezi; Prof. Dr. Edson Roberto Bogas Garcia; Profa. Ma. Evanir Regina Moro Peichoto; Prof. Dr. Leonardo Gasques Trevisan Costa; Profa. Dra. Mirela Berger; Profa. Dra. Talita Pereira Dias; Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune; e Profa. Ma. Vera Lúcia Guimarães Rezende.

O Parfor foi implementado pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de oferecer cursos gratuitos de licenciatura para professores em atuação nas escolas públicas. A UNIFEV firmou esse convênio com o Governo Federal em 2010 e, por meio dele, tem contribuído para o desenvolvimento do ensino na região Noroeste do Estado.