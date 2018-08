A instituição de ensino destinará mais de R$ 300 mil por ano para a Unidade de Pesquisa Clínica da Santa Casa

publicado em 07/08/2018

As diretorias da Unifev e da Santa Casa assinaram mais um convênio entre as instituições (Foto: Unifev)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

As diretorias da Unifev e da Santa Casa de Misericórdia assinaram na tarde desta terça-feira (7), no auditório do Centro Universitário de Votuporanga, no campus centro, mais um convênio entre as instituições. Com a nova parceria, a instituição de ensino destinará mais de R$ 300 mil por ano para a Unidade de Pesquisa Clínica da Santa Casa (Unipec).

Participaram do ato o diretor-presidente da FEV, Celso Luiz Alves dos Santos, o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, o reitor da Unifev, Rogério Rocha Matarucco, o pró-reitor acadêmico, Djalma Domingos da Silva, e o coordenador do curso de Medicina da Unifev, o médico cardiologista Mauro Esteves Hernandes. Membros da Unipec também estiveram no evento de assinatura.

Ao jornal A Cidade, o diretor-presidente da FEV, Celso Luiz, lembrou que a instituição já tem diversas parcerias com a Santa Casa. “Quando nós ingressamos aqui em 2016, fizemos o primeiro convênio visando o internato dos alunos de medicina, mas já havia outras parcerias em andamento na área da saúde”, comentou.

O diretor-presidente observou que o período atual é de muitas dificuldades financeiras para as instituições da cidade e com a Santa Casa a situação não é diferente, então o convênio assinado ontem chega em um excelente momento.

Com a iniciativa, o Centro Universitário repassará cerca de R$ 28 mil mensais, que serão destinados já a partir deste mês. “Se a Unifev não socorresse a pesquisa, ela praticamente iria se esgotar porque a Santa Casa já estava no seu limite, então, entendendo isso, a diretoria aprovou, na última quinta-feira, que se fizesse essa parceria”, explicou.

Celso Luiz também lembrou que a Unifev está prestes a ter seu curso de Medicina reconhecido, por isso “demos uma apressadinha para que hoje fosse assinado o convênio e isso constaria no processo e pode ser muito bem visto pelo pessoal do MEC”.

Por fim, o diretor-presidente destacou que o Centro Universitário sempre está realizando parcerias com as principais instituições da cidade.

Torrinha entende que a iniciativa é mais um presente da Unifev para a Santa Casa. “No momento em que o país passa, com dificuldades financeiras principalmente na área da saúde, a Unifev, como parceira do hospital, vem a todo momento nos ajudando, e hoje foi um presente, mais uma ajuda, mais um recurso”, comentou.

Unipec