Inscrições para o Processo Seletivo devem ser realizadas até o dia 2 de setembro; edital já está disponível no site da Instituição

publicado em 24/08/2018

A Unifev abriu um Processo Seletivo para a contratação de um auxiliar de laboratório. Para assumir a vaga, é necessário possuir Ensino Superior em Química, Farmácia, Biomedicina ou Ciências Biológicas, além de disponibilidade para trabalhar em período noturno e aos sábados.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Instituição (www.unifev.edu.br/site/ editais ), até o dia 2 de setembro, e preencher Ficha de Inscrição eletrônica disponível na aba Editais. Além disso, é necessário anexar um Curriculum Vitae.

As provas serão realizadas em duas etapas: uma avaliação escrita, no dia 4 de setembro, abordando normas e procedimentos de laboratório na área de Biossegurança, conhecimento sobre materiais e equipamentos de laboratório e conhecimento específico nas áreas de Química e Biologia; e uma avaliação profissional, no dia 12 de setembro.

O edital pode ser consultado no link acima.