Evento, que é destinado ao público em geral, será realizado de 3 a 6 de setembro; programação conta com palestras, oficinas e exposição fotográfica

publicado em 29/08/2018

Estão abertas as inscrições para o I Simpósio de Biologia, que será realizado de 3 a 6 de setembro, no Campus Centro da UNIFEV, para o público em geral.

O evento, que é organizado pelo curso de Ciências Biológicas da Instituição, terá oficinas de taxidermização (técnica de preservação da forma da pele, planos e tamanho dos animais) e de criação de páginas profissionais na área, além de palestras sobre educação ambiental e biodiversidade.

Na ocasião, os participantes também poderão conferir a exposição fotográfica Biodiversidade em Foco, fruto de concurso homônimo (mais informações no siteunifev.edu.br).

De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Ma. Katiuce de Oliveira da Rocha Picheli, o Simpósio tem como objetivo difundir no meio acadêmico e comunitário preceitos básicos sobre o protagonismo do homem para com o meio ambiente.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto pelo site www.unifev.edu.br/ simposiodebiologia . O investimento é de R$ 30 e pode ser parcelado em até duas vezes.

Confira, abaixo, a programação completa:

Segunda-feira – 03/09

19h30 – Profa. Dra. Denise Rossa-Feres

Tema: Meio Ambiente: o impacto das queimadas

21h30 – Profa. Ma. Ana Carolina Tavares

Tema: Atualidades sobre o câncer

Terça-feira – 04/09

19h30 - Prof. Esp. Carlos Eduardo de Sousa

Tema: Taxidermia

Quarta-feira – 05/09

19h30 – Profa. Ma. Isadora Mendes da Silva

Tema: O biólogo em campo

21h30 – Profa. Esp. Ariel Franchini

Tema: Aquicultura sustentável

Quinta-feira – 06/09

19h30 – Gabriel Brejão

Tema: Ecologia de peixes

21h30 – Profa. Ma. Ana Carolina Tavares

Tema: Cariotipagem