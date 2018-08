Atividade é destinada aos estudantes dos 5º e 7º períodos do curso de Fisioterapia e profissionais da área; o investimento é de R$ 10

Até o dia 22 de agosto, fisioterapeutas e estudantes de Fisioterapia podem se inscrever para o curso de Método Treini aplicado à Neuropediatria, que será realizado em 31 de agosto (sexta-feira), das 8h às 12 horas, no Campus Centro da Unifev.O curso, organizado pela graduação na área de Fisioterapia, será ministrado pelo criador da técnica e presidente da Associação Brasileira de Treinamento em Reabilitação Neurológica Intensiva (Abtreini), o fisioterapeuta especialista Renato Guimarães Loffi, por meio de aula expositiva seguida de workshop.O evento tem vagas limitadas e a taxa de inscrição é de R$ 10. A carga horária é de quatro horas, com certificação emitida pela Instituição. Para se inscrever, basta acessar o site unifev.edu.br/metodotreini.Método TreiniO Método Treini foi desenvolvido para a reabilitação de crianças e adolescentes que tiveram lesões no sistema nervoso central e que apresentam dificuldade na manutenção de postura e movimento corporal. O protocolo de treinamento consiste em realizar o tratamento em 18 ou 36 meses, em um ambiente terapêutico enriquecido de estímulos controlados, uso de exoesqueleto flexível, além de um programa de reabilitação com foco na melhora funcional e estrutural, promovendo mais qualidade de vida e autonomia.