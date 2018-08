O evento é aberto para alunos de escolas públicas e privadas; Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e Diretoria de Ensino são parceiras na ação

publicado em 13/08/2018

Estão abertas, até o dia 24 de agosto, as inscrições para o Concurso Literário de Poesia Visual, Virtual e Hiperpoesia, uma iniciativa do curso de Letras da UNIFEV, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, e a Diretoria de Ensino.

O concurso alia poesia à tecnologia, com a finalidade de motivar os participantes a criarem de textos inéditos e que usem linguagem conotativa e produzam vídeos originais. O tema é Direitos Humanos e o conjunto de garantias e valores universais que eles agregam.

De acordo com o coordenador do curso de Letras, Prof. Me. Paulo Rogério Ferrarezi, a proposta do concurso é estimular os estudantes a utilizarem as figuras de linguagem. "Percebemos, entre os alunos, certa dificuldade em entender textos conotativos e, consequentemente, em criá-los. Portanto, a ideia é estimulá-los nesse sentido, dentro de um formato tecnológico, que já faz parte do dia a dia deles", explica.

Podem participar alunos das escolas públicas e particulares de Votuporanga, do primeiro ano do Ensino Fundamental ao terceiro do Ensino Médio. Para se inscrever, o candidato deve preencher a ficha de inscrição e enviar o vídeo no site unifev.edu.br/poesiavisual.

O resultado final será divulgado no dia 15 de setembro, no Festival Literário de Votuporanga (Fliv), e a premiação consiste em tablets, smartphones e livros para os classificados entre o 1º e o 5º lugares.