Um motorista revelou que existe a possibilidade da liberação do aplicativo durante o OBA Festival 2019

publicado em 15/08/2018

Para implantação na cidade, um projeto deve passar pela Câmara Municipal (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Aplicativo de transporte conhecido em diversas localidades do mundo, o Uber estaria com a intenção de se instalar em Votuporanga. A informação é do vereador Sílvio Carvalho, o Silvão (PSDB), e foi confirmada por motoristas do serviço.

Silvão contou para o jornal A Cidade que motoristas do Uber de São José do Rio Preto e de outras localidades o procuraram para que ele auxilie na implantação do serviço em Votuporanga. O parlamentar lembrou que a instalação depende também da Administração Municipal.

O legislador disse que acompanhou a votação no Senado Federal, que alterou a questão do recolhimento dos impostos. “Antes, era na base do Uber que os impostos eram recolhidos, mas agora pode-se recolher o imposto na base de cada município”, falou.

Silvão destacou que agora ou no futuro é praticamente certo que haverá Uber em Votuporanga. “Não tem como correr disso, igual foi o mototáxi e outras iniciativas aqui no município, então estou encaminhando o pedido para o prefeito”, acrescentou.

Na opinião do vereador, a iniciativa é boa para a população, porém será o chefe do Poder Executivo que deverá analisar se é ou não bom. Ele lembrou que o projeto para a instalação do Uber na cidade precisa passar pela Câmara Municipal de Votuporanga, como ocorreram com outras implantações como a do táxi, mototáxi e a concessão da empresa que realiza o transporte público no município. “Por isso que eu falo que nós trazemos a ideia, e a Administração Municipal que sabe se implanta ou não”, disse.

Em conversa com o A Cidade, um dos motoristas que conversaram com Silvão explicou que há sim a intenção do Uber se instalar em Votuporanga, no entanto, ao que tudo indica, a demanda ainda é baixa. Ele revelou ainda que existe a possibilidade da liberação do aplicativo durante o OBA Festival 2019.

Em contato com a assessoria do Uber, a empresa informou apenas que não há previsão para a instalação na cidade.