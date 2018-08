Sentença julga contas de 2016 regulares e sem ressalvas; Instituição já protocolou as contas de 2017 e aguarda visita dos agentes de fiscalização

publicado em 10/08/2018

Tribunal de Contas de SP aprova prestação de contas da diretoria da FREV (Foto: Divulgação/Unifev)

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio da sentença do auditor Márcio Martins de Camargo, julgou o balanço geral de contas do exercício de 2016, da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), regular e sem ressalvas.De acordo com o Controller da UNIFEV, Paulo Gil Guimarães, o documento mostra que a Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), cumpriu com o seu objetivo social de forma eficiente e transparente, principalmente no que tange às suas obrigações legais. “Agora, aguardamos os agentes do Tribunal para apreciarem in loco as contas de 2017, que conservam a mesma transparência e compromisso das que já foram avaliadas”, afirma.A cada ano, a FREV e a FEV passam por dois processos distintos de fiscalização de contas, que são o Balanço Geral de Contas e o Exame de Admissão de Pessoal, por serem entidades de caráter fundacional de apoio, com personalidade jurídica de direito privado – isso é, não recebem qualquer tipo de subvenção do poder público.Para o Diretor Diretor-Presidente da FEV, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, a sentença é motivo de satisfação e sentimento de dever cumprido. “Nós já esperávamos esse resultado, porque primamos por uma administração séria e justa. Mesmo em reta final de gestão, podemos mostrar que, desde o princípio, o nosso trabalho foi transparente e continuará assim até o último dia. A Instituição é da comunidade e merece ser tratada com respeito”, ressalta.O ano de 2016 foi o primeiro de gestão da atual diretoria, que se encerra em outubro deste ano.