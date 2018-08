O suspeito reconheceu os policiais tarde demais e tentou fugir, mas acabou capturado

publicado em 11/08/2018

O suspeito reconheceu os policiais tarde demais e tentou fugir, mas acabou capturado (Foto: Reprodução)

O suspeito reconheceu os policiais tarde demais e tentou fugir, mas acabou capturado, ele e uma menor de 17 anos. Israel foi encaminhado à Central de Flagrantes e a menor foi apreendida. Com ele estavam 11 pedras de crack, 5 pinos de cocaína, 18 porções de maconha e R$ 250 em trocados, informa o Tarobá News.









Fonte: Surrealista



Um rapaz chamado Israel da Silva Martins, de 29 anos, abordou uma viatura da Polícia Militar para oferecer drogas em uma rua do Jardim Maria Cecília, em Londrina, no Paraná. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira, dia 8 de agosto, enquanto a viatura fazia patrulhamento no local.