Na manhã do último sábado (25/8), o prefeito João Dado participou da cerimônia alusiva em comemoração ao Dia do Soldado que contou com a entrega das boinas verde oliva aos atiradores de 2018. Na mesma ocasião, foi realizada a entronização da placa em homenagem ao Capitão Constantino Santoro.

A solenidade foi realizada na nova sede do Tiro de Guerra "Capitão PM Samuel Pereira Batista".

Participaram da cerimônia, além do prefeito e diretor do Tiro de Guerra de Votuporanga João Dado, o Delegado do Serviço Militar, 1º Tenente Marcelo Santos, o capitão R1 Luiz Augusto Vale, Rosa Maria - filha do homenageado acompanhada de familiares, autoridades civis e militares, como também familiares e amigos dos atiradores.





Capitão Constantino Santoro

Falecido em 15/07/2017, o militar aposentado e viúvo da Sra. Almira Santoro, foi um dos fundadores da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, estando a frente da entidade por 33 anos. Definido como um homem de origem humilde e de pouco estudo, foi o responsável pela instalação do Tiro de Guerra em Votuporanga.





Entrega das Boinas Verde Oliva

A Cerimônia e entrega da Boina Verde Oliva aos atiradores em exercício - símbolo da operacionalidade do Exército Brasileiro, faz alusão ao Dia do Soldado comemorado anualmente em 25 de agosto e corresponde ao término da Instrução Individual Básica, resultado da dedicação, esforço e comprometimento dos atiradores inscritos para com sua instituição militar.