Evento será na próxima quinta (16/08), das 14h às 17h, e será aberto a todos os artesãos

publicado em 14/08/2018

Sutaco realiza capacitação para artesãos da região em Rio Preto (Foto: Reprodução/Internet)

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, convida os artesãos votuporanguenses para participarem da capacitação "Feitos a Mão" da Sutaco (Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades), integrada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo.A capacitação será na próxima quinta-feira (16/08), das 14h às 17h, no Auditório do Ipê Park Hotel, que fica na Rodovia Washington Luiz km 428, em São José do Rio Preto, e será ministrada por Elisabete Bacelar do Carmos - Subsecretária da Sutaco. O evento é livre a todos os artesãos e as inscrições poderão ser feitas pelo site da Sutaco: www.sutaco.sp.gov.brO evento é uma oportunidade para conhecimento das atividades da Sutaco – Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades – e entendimento da Nova Base Conceitual do Artesanato. Também nesse encontro, por meio da capacitação da ADESAF - Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias, a Sutaco busca introduzir boas práticas de gestão, inclusive precificação de produto, para que vocês possam melhorar, cada vez mais, o seu dia-a-dia.