O adesivaço está marcado para começar às 9h, na Praça São Bento; outdoor será inaugurado às 16h, na avenida do Assary

publicado em 11/08/2018

O outdoor fica localizado na avenida João Gonçalves Leite, conhecida avenida do Assary (Foto: Reprodução)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brSimpatizantes do deputado federal Jair Messias Bolsonaro (PSL), pré-candidato a presidente da República, realizam um movimento neste sábado em Votuporanga. No período da manhã, ocorrerá um adesivaço. À tarde, será inaugurado um outdoor. O adesivaço está marcado para começar às 9h, na Praça São Bento. O outdoor fica localizado na avenida João Gonçalves Leite (avenida do Assary) e a inauguração ocorrerá às 16h.A ação é realizada pelo movimento denominado “Direita Votuporanga”. De acordo com um dos organizadores, Ronaldo Candeu, 41 anos, a ideia é homenagear o deputado federal Jair Bolsonaro pela sua atuação no Congresso Nacional “de forma conservadora, contra a corrupção, a favor da família e contra o uso de drogas”. “Ele é a favor da pátria, da família, de princípios conservadores, então por esses motivos e por todos esses anos dedicados à política com esses intuitos, gostaríamos de fazer uma homenagem a ele”, explicou.Para realizar as duas ações, os simpatizantes fizeram uma vaquinha virtual e também receberam doações pessoalmente. A vaquinha na internet começou no dia 23 de julho. “Arrecadamos em torno de R$ 1 mil entre a vaquinha e as doações. Tudo será usado na confecção do outdoor e de adesivos”, esclareceu Ronaldo, que é servidor público estadual.PolêmicaUm outdoor instalado em abril gerou polêmica em Votuporanga. Na oportunidade, um advogado entrou com pedido para retirada da publicidade do deputado. Ele entrou com a solicitação na Procuradoria Regional Eleitoral e também na Promotoria Eleitoral de Votuporanga. A ação sobre a instalação foi parar na Procuradoria-Geral Eleitoral, órgão ligado ao Ministério Público.