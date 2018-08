A Prefeitura de Votuporanga assinou na manhã desta quinta-feira a ordem de serviço com a CDHU para a construção de 12 moradias

Segundo a Secretaria de Estado da Habitação de São Paulo, o investimento da obra para a viabilização das moradias, infraestrutura e urbanização é de R$ 850 mil (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga assinou na manhã desta quinta-feira a ordem de serviço com a Secretaria de Estado da Habitação de São Paulo para a construção de 12 novas unidades habitacionais do Conjunto Habitacional em Simonsen. Durante o evento, estiveram presentes o prefeito João Dado, o presidente da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo), Humberto Schmidt, secretários municipais, vereadores, representantes de deputados e a população do Distrito.

O novo Conjunto Habitacional será construído próximo ao Vila Residencial “Hermínio Roque Fávaro”. A área foi doada pela Prefeitura de Votuporanga à CDHU. Segundo a Secretaria de Estado da Habitação de São Paulo, o investimento da obra para a viabilização das moradias, infraestrutura e urbanização é de R$ 850 mil.

Em entrevista ao A Cidade, o presidente da CDHU, Humberto Schmidt, afirmou que “o instrumento do convênio entre CDHU e Município estabeleceu que as moradias serão para demandas específicas. Quando as famílias são indicadas pelo Município para o Estado, a CDHU faz uma verificação para saber se realmente as famílias têm atestado da condição de risco. Se não atingir o número de 12 famílias em Simonsen, as demais famílias podem ser indicadas de demanda do próprio Município ou sorteio”.

Questionado sobre o prazo de entrega das novas moradias no Distrito, o presidente da CDHU informou que o contrato tem prazo de 24 meses. “É uma obra pequena. O prazo do convênio é de 24 meses, mas com um anoessa obra estará pronta, porque são 12 unidades”, afirmou.

O Executivo informou que o Departamento de Habitação já está finalizando o diagnóstico social das famílias que serão contempladas pelo programa com base nos critérios definidos pela CDHU. “Além deste trabalho, antes da entrega das chaves, a Prefeitura também faz um acompanhamento dessas famílias até cinco anos depois da entrada nas novas moradias”, explicou.