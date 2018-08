A 30ª Sessão Ordinária da Câmara de Votuporanga foi realizada na noite desta segunda-feira (27)

publicado em 27/08/2018

Maçons de Votuporanga foram homenageados na sessão de ontem da Câmara Municipal Foto: Daniel Castro/A Cidade

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA 30ª Sessão Ordinária da Câmara de Votuporanga, realizada na noite desta segunda-feira (27), foi tranquila e repleta de homenagens. Alguns parlamentares, no entanto, reclamaram dos preços dos combustíveis na cidade.O primeiro a discursar foi o vereador Osmair Ferrari (PP), presidente da Casa de Leis. Ele falou sobre o Voto de Congratulação de sua autoria e destinado ao munícipe Segundo Vilalva Goutier, “pela comemoração de seu centenário e sua relevante contribuição para o progresso de Votuporanga”. Em sua fala, Osmair destacou a importância do homenageado e seu papel na cidade. “Entendemos que esta Casa Legislativa, constituída por legítimos representantes do povo, deve expressar justa homenagem a este munícipe que tanto contribuiu para o progresso que vivenciamos, em especial pela comemoração de seu centenário no dia 31 de agosto de 2018. Parabéns!”, justificou.A segunda homenagem da noite foi proposta pelo vereador Professor Casali (PSD), que sugeriu um Voto de Congratulação aos Maçons da cidade pela passagem do seu dia, que foi comemorado no dia 20 de agosto. “Os maçons são homens de bons propósitos, perseguindo, incansavelmente, a perfeição, homens preocupados em ser, em transcender, à espiritualidade e a crença no que é bom e justo, pregam o dever e o trabalho e dedicam especial atenção à manutenção da família, ao bem-estar da sociedade, à defesa da pátria e o culto ao Grande Arquiteto do Universo”, comentou Casali.O vereador Vilmar da Farmácia usou seu tempo para falar de suas indicações, entre elas a que solicita a possibilidade de temporizar de 15 para 27 segundos a luz verde do semáforo da avenida Antônio Augusto Paes, sentido bairro/centro, para quem vai adentrar na avenida José Marão Filho. “A medida deve ser concretizada por representar os anseios de nossa população, permitindo, assim, a gestão participativa e democrática da cidade em face dos atos do novo governo local”, justificou.Em sua fala, Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD) reclamou dos preços dos combustíveis em Votuporanga. O mesmo falou o seu sucessor na tribuna, Marcelo Coienca (MDB). Os dois parlamentares destacaram que é necessário fazer algo para que os preços sejam mais justos na cidade. Outro que falou sobre a questão foi o Dr. Ali (PV).Na sessão, foram votados e aprovados oito projetos. O primeiro, de autoria do vereador Vilmar da Farmácia, dá nome de rua Tenente Attilano Guatemozim Pedroso a atual rua Projetada 20, localizada no Loteamento Parque Residencial Ferrarez. Do Poder Executivo, foi aprovada a proposta que cria a Feira do Produtor Rural de Votuporanga.Também foram provadas duas iniciativas da Prefeitura que desafetam duas “faixas de terra de uso comum do povo para bens dominicais, objetivando alienação”. Os espaços ficam no Antigo Loteamento Cidade Nova e na avenida João Gonçalves Leite (na confluência da avenida Francisco Ramalho de Mendonça).O quinto projeto, também da Administração Municipal, autoriza o Poder Executivo a desafetar “área de institucional do uso comum do povo para bens dominicais, objetivando sua alienação”. A área fica na avenida Joaquim Ferreira da Costa.Os legisladores aprovaram o projeto que denomina de rua Leobino Cardozo Júnior a atual rua Projetada 13, localizada no Loteamento Parque Residencial Ferrarez. A medida é de autoria do vereador Chandelly Protetor (PTC).De autoria da Câmara, foi aprovado o projeto sobre instituição de gratificação para desempenho das funções de gestor e fiscal de contratos administrativos no Poder Legislativo.Por fim, os legisladores aprovaram a proposta da Prefeitura que concede ao controlador interno do Votuprev a reclassificação aos controladores internos da Prefeitura e da Saev Ambiental.