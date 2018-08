Participaram Ancelmo José Lio, Bruno Luiz Santos Silva, Eduardo da Costa Ribeiro, Guilherme Oliveira Poloni, Renan Leite Bernardo e Rogério Batista Rosa

Seminaristas da Diocese de Votuporanga estiveram no mês de julho, de 23 a 27, na Arquidiocese de Aparecida para participarem do 33º RetiroNacional para Seminaristas (RENASEM) São Paulo promovido pelo Ministério para Seminaristas da Renovação Carismática Católica de São Paulo. Participaram os seminaristas Ancelmo José Lio, Bruno Luiz Santos Silva, Eduardo da Costa Ribeiro, Guilherme Oliveira Poloni, Renan Leite Bernardo e Rogério Batista Rosa.

O retiro de 2018 aconteceu na Fazenda da Esperança, na Arquidiocese de Aparecida, promovendo momentos de oração, fraternidade, partilha e missão com 125 seminaristas de diferentes dioceses do estado e também religiosos, padres e bispos. A programação incluiu visita monitorada ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, momento mariano e de efusão do Espírito Santo, celebração penitencial, vigília de Pentecostes e Eucarística.

O diferencial dessa edição foi a missão que aconteceu na própria Fazenda da Esperança, que trabalha na recuperação de dependentes químicos. Além de envolver o gesto concreto de arrecadação de sabonete e creme dental, os seminaristas participaram das atividades cotidianas junto aos atendidos, se tornando todos um, numa verdadeira comunhão de espiritualidades, já que a Fazenda segue o carisma do Movimento Focolares.

“Tivemos a oportunidade de conhecer de perto essa obra de amor e carinho de Deus para com as pessoas que ao longo de suas trajetórias acabaram tentando suprir ‘vazios existenciais’ por meio das drogas. A fazenda leva a esperança, um novo motivo para não desistir: a presença de Deus”, destaca Renan. Enquanto Eduardo acrescenta que “vivenciar o trabalho com esses irmãos foi a melhor maneira que Deus poderia ter utilizado para quebrar todos os preconceitos já formados em relação a eles. Jesus utiliza-se de muitos meios para nos ensinar, a vermos as coisas de outra maneira”.

O seminarista Guilherme ressalta a contribuição do retiro para sua caminhada. “Participar do RENASEM foi de suma importância, tanto em âmbito vocacional, como humano. O tema do retiro ‘pela misericórdia do Senhor seremos restaurados’, veio verdadeiramente para nos reconstruir e dar-nos ânimo para continuarmos nossa caminhada vocacional.”

O seminarista Ancelmo José aproveita para agradecer a todos que ajudaram para que essa experiência se tornasse realidade. “Participarmos de tamanha graça e experiência junto aos atendidos da Fazenda da Esperança apenas foi possível diante do apoio de nosso bispo Dom Moacir e da Renovação Carismática da Diocese de Votuporanga. Dessa maneira, deixamos nossa gratidão e carinho e que todo o auxílio dado seja revertido por bênçãos de Deus”.

O retiro teve como pregador Dom Edmilson Amador Caetano, bispo de Guarulhos, que trabalhou a partir do documento Ratio Fundamentalis. A programação contou ainda com a presença de André Luis dos Santos, coordenador do Ministério para Seminaristas Nacional; padre Alexandre Monteiro, da Diocese de Bragança Paulista; Irmã Zélia, da Copiosa Redenção; padre Benedito Hércules Daniel, da Arquidiocese de São Paulo; Dom Antônio Carlos Altieri, SDB, Arcebispo emérito de Passo Fundo; Dom Pedro Luiz Estringhini, bispo de Mogi das Cruzes e Dom Tomé Ferreira da Silva, bispo de São José do Rio Preto.