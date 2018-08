Partidas ocorreram na manhã do último domingo, no Complexo Esportivo “Faies Habimorad” do bairro Estação; campeonato foi organizado pela Prefeitura e ARAV

publicado em 14/08/2018

São Cosme e Unidos da Sul são os campeões do Campeonato Rural de Futebol (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A manhã do último domingo (12) foi de bola em campo e muita alegria para as equipes campeãs do Campeonato Rural de Futebol Municipal 2018, realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga (ARAV).Pela categoria Aspirantes, São Cosme atropelou o Esporte Estação com placar de 4 a 0 e garantiu a festa depois do jogo com a medalha de ouro no peito. Além do primeiro lugar, o time também se destacou com o goleiro Renan, o menos vazado, e Cleitinho Pastor, artilheiro com 5 gols marcados.Pelos Titulares, outro jogão com muitos gols garantiu o título para a Unidos da Sul que bateu o Corintinha de Nhandeara com placar de 5 a 1. O troféu de artilheiro foi entregue para Danilinho Grilo, que marcou 7 gols, e os de destaques da competição foram para Mikael e Elias, todos da equipe campeã.O Secretário de Esportes e Lazer de Votuporanga, José Ricardo Rodrigues da Cunha, participou da entrega das premiações. “A intenção do Prefeito João Dado é promover essas manhãs de diversão através do esporte. Desta forma, o Campeonato Rural de Futebol de Campo proporcionou lazer e ao mesmo tempo promoveu a integração e socialização das equipes, com objetivo de estimular a prática desportiva entre os trabalhadores que residem nas comunidades rurais ao nosso entorno e dar a oportunidade aos mesmos de mostrarem seu futebol”.O Campeonato Rural de Futebol Municipal 2018 teve início em maio e reuniu 24 equipes, sendo 12 em cada categoria. As partidas ocorreram sempre aos finais de semana no gramado do Complexo Esportivo “Faies Habimorad”, o conhecido "campo da Ferroviária", do bairro Estação. O local recebeu investimentos da Prefeitura de Votuporanga como forma de incentivar às práticas esportivas.