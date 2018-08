Geninho Zuliani esteve na Instituição acompanhado do vice-prefeito Renato Martins

publicado em 06/08/2018

Santa Casa recebe pré-candidato a deputado (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga recebeu pré-candidato a deputado federal, Geninho Zuliani, nesta sexta-feira (3/8). Geninho estava acompanhado do vice-prefeito Renato Martins e foi recepcionado pelo provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana; do coordenador corporativo Angelo Jabur Bimbato e do coordenador de Captação de Recursos, Alexandre Giora.Luiz Fernando aproveitou a ocasião, para apresentar dados do Complexo. Ele contou que, somente no ano passado, foram realizados 2.154.284 atendimentos, aproximadamente seis mil pessoas por dia. As estatísticas referem-se a Hospital; SanSaúde; Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul; Consultórios Municipais; Farmácia de Alto Custo; Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”; Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); Serviço de Atendimento Especializado (SAE); CAPS – Álcool e Drogas e Policlínica. “Somos referência para 53 municípios de alta complexidade, abrangendo aproximadamente 500 mil habitantes”, ressaltou.Em um ano, foram 12.806 internações, além de 85.589 consultas ambulatoriais. “Foram mais de 70 mil procedimentos de urgência e emergência, além de 647.137 exames”, complementou.Ele destacou o envolvimento da comunidade, que arrecadou mais de R$1,3 milhão para o Hospital. “Este recurso é possível graças a eventos e campanhas realizadas. Uma delas, muito importante para nós, é a iniciativa “Saúde que dá Prêmio”, em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev. Foram mais de R$430 mil desta ação, que começou com ex-provedor Walter José Trindade”, afirmou, se referindo ao Walter que estava presente.Luiz Fernando enfatizou que as prioridades da diretoria são humanização e qualidade. “Focamos nos atendimentos dignos para fazer a diferença”, disse.Por sua vez, Renato elogiou o Hospital. “A Santa Casa é uma entidade sem fins lucrativos e que servirá de modelo para as demais”, complementou.O pré-candidato, Geninho Zuliani, lembrou quando visitou a Instituição pela primeira vez. “Já estive na Santa Casa com Rodrigo Garcia. Sempre ouvi muitos elogios do Hospital e me coloco à disposição, porque se ajudar a entidade estarei contribuindo com uma população de 500 mil habitantes”, finalizou.