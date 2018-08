De Meridiano, Ricardo Moura foi recepcionado pelo provedor Luiz Fernando Góes Liévana

publicado em 17/08/2018

De Meridiano, Ricardo Moura foi recepcionado pelo provedor Luiz Fernando Góes Liévana (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga recebeu a visita do candidato a deputado federal, Ricardo Moura, nesta sexta-feira (17/8). Ele foi recepcionado pelo provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, para um bate-papo.Luiz Fernando ressaltou o trabalho da Santa Casa, que é referência para 53 cidades da região em alta complexidade. “Atendemos seis mil pessoas por dia no Complexo. Oferecemos 1.700 refeições por dia e lavamos duas toneladas de roupas. São aproximadamente 2.000 colaboradores nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul; Núcleo de Atenção à Saúde; Farmácia de Alto Custo, SanSaúde e Hospital”, explicou.Ricardo Moura disse como se tornou candidato. “Sou de Meridiano e nunca fui político. Diante da revolta do cenário atual, resolvi com cara e coragem se candidatar a deputado federal com proposta de mudança. Estou visitando os hospitais da região para entender as necessidades de cada Instituição, a fim de ajudar a região, principalmente na saúde. Por saber da referência na Santa Casa, procurei o provedor pra conhecer o trabalho pessoalmente”, concluiu.