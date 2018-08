Padre Joaquim Tadeu, pastor Bráulio Mendes e representante do grupo espírita, Divaldinho Mattos, participaram deste momento com meditações

publicado em 28/08/2018

Santa Casa realiza culto ecumênico para voluntários (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Nesta terça-feira (28/8), é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado. A Santa Casa de Votuporanga não deixou esta data passar em branco e realizou um culto ecumênico para homenagear os “anjos da guarda” no auditório do Espaço Unifev/Saúde.O coordenador do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), Adriano Marques, deu as boas-vindas para os participantes. “Estamos aqui para agradecer vocês. Hoje é Dia Nacional do Voluntariado e escolhemos este dia para falar da importância de vocês nas instituições, principalmente na Santa Casa, que depende da sociedade para sobreviver”, disse.O provedor Luiz Fernando Góes Liévana contou sua experiência no Hospital. “Eu e a diretoria somos voluntários. Já participei de iniciativas privadas, mas o trabalho que mais amo fazer é voluntariado. Estou na Instituição há 12 anos, buscando recursos e conto com ajuda de muitos para isso como o Bazar do Bem, que arrecada R$10 mil por mês com atuação de pessoas abnegadas. Trabalhamos seriamente e por isso a comunidade colabora. Sou muito feliz na Santa Casa e desejo que continuemos atuando, nesta função tão importante para pacientes e principalmente para a alma”, destacou.O padre Joaquim Tadeu, da Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima, ressaltou que o Evangelho enaltece o trabalho do voluntariado. “Entre tanta coisa que o mundo propõe, estamos aqui para avaliar e refletir sobre a Palavra de Deus com nossa atuação. Que Deus abençoe e possamos comemorar novamente no próximo ano”, afirmou.Já o pastor Bráulio Mendes, da 1ª Igreja Batista, disse que envolver com as pessoas é voluntariar. “Fazemos isso diariamente, tirando algo bom de nós e oferecendo ao outro. Vestidos de amor e humildade, com objetivo de servir o próximo. Somos iguais e devemos abrir mão do orgulho. Realize voluntariado e leve Cristo para amar, compartilhar”, falou.Divaldinho Mattos, do Grupo Espírita Maria de Nazaré, ressaltou que voluntariado está presente nas Escrituras. “Todos somos convidados, Jesus nos apresentou. Quando ajudar a alguém, é a Ele que fará. Atentemos também ao mais próximo como filho, marido, chefe, subordinado. Amar ao próximo é a oportunidade de se aproximar de Deus. O amor é a bênção da vida”, finalizou.