Equipe do Hospital esteve na Praça do Lanchopão para orientar população quanto ao aleitamento materno, parto humanizado e assistência da doula

publicado em 31/08/2018

As orientações dos profissionais da Santa Casa de Votuporanga ultrapassaram o espaço físico do Hospital. Nesta quarta-feira (29/8), uma equipe esteve à noite na Praça do Lanchopão, participando ativamente da programação da Semana do Bebê, realizada pela Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social.O Hospital esteve representado pelo enfermeiro obstetra Rodrigo Ribeiro e pela doula Arlete Mendes. Durante mais de duas horas, eles tiraram dúvidas de diversos temas como aleitamento materno e parto humanizado. “O Comitê de Perinatologia decidiu neste evento dividir a cidade em setores para a realização de ações. Nós, da Santa Casa, ficamos com o grupo do Centro juntamente com unidades de saúde, escolas e serviços de Assistência Social”, explicou Rodrigo Ribeiro, enfermeiro obstetra.Ele destacou a importância da iniciativa. “Foi uma noite muito produtiva. Fizemos muitas orientações quanto à aleitamento, assistência da doula e parto humanizado. A adesão foi grande”, complementou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou a organização da Semana do Bebê. “Participamos ativamente destas edições porque é mais uma maneira de nos aproximarmos ainda mais da comunidade, que conhece nossos profissionais e ainda recebe informações pertinentes à saúde”, finalizou.