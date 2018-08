A escolha para visitar Votuporanga foi por conta do primeiro prefeito eleito da cidade: João Gonçalves Leite, que era amigo e companheiro político de JK

publicado em 08/08/2018

O ex-prefeito de Votuporanga, João Leite, jornalista Artur de Oliveira e o presidente Juscelino Kubitschek durante conversa (Foto: Acervo Diogo Mendes Vicentini)

Gabriele Reginaldo

Não foi por acaso o dia em que Juscelino Kubitschek pisou em Votuporanga e subiu em uma mesa do antigo bar Paramount, no centro da cidade. O ex-presidente do Brasil escolheu Votuporanga, em 1955, durante o período de eleições, para discursar como candidato a presidente da República. Segundo a história, JK nunca visitou São José do Rio Preto.

A escolha por Votuporanga foi tudo por conta do primeiro prefeito eleito da cidade: João Gonçalves Leite, que era amigo e companheiro político de Juscelino, desde 1945, quando o ajudou a organizar o Partido Social Democrático (PSD) no estado de São Paulo.

O neto de João Gonçalves Leite, Luciano Viana, de 65 anos, afirmou que a amizade do avô com o ex-presidente surgiu “com a fundação do PSD, em 17 de julho de 1945, partido político de âmbito nacional fundado pelos interventores nomeados por Getúlio Vargas. Meu avô participou ativamente da implantação do PSD no estado de São Paulo, junto com o amigo interventor, Fernando Costa, que elevou Votuporanga num único decreto a distrito, município e comarca. O PSD é o primeiro elo de Juscelino com Votuporanga, por conta de João Gonçalves Leite”.

Ele ressaltou que Juscelino Kubitscheck “não parou em Votuporanga por acaso. Ele veio com data marcada e por conta do meu avô João Gonçalves Leite. Eles eram amigos e companheiros políticos. Juscelino veio a Votuporanga, porque a cidade nasceu destinada a ser pólo de atração e liderança regional. Com o PSP, do adversário Ademar de Barros Filho, crescendo em São Paulo e tirando espaço do PSD, do JK, era preciso fortalecer o partido e então ele escolheu por onde ia passar no estado. Veio descendo de Cuiabá, com a caravana da eleição, para Votuporanga e fez um discurso histórico no bar Paramount, em cima de uma mesa”, afirmou Luciano Viana.

Ainda durante sua passagem pela cidade, JK aproveitou para experimentar os conhecidos e saborosos bolinhos de chuva de Lázara Cândida do Carmo Leite de Carvalho, a conhecida dona Lazinha, filha de João Gonçalves Leite e mãe do atual prefeito de Votuporanga João Eduardo Dado Leite de Carvalho. “Meu avô tinha comentado com o Juscelino em outra oportunidade e ele quis conhecer e foi na casa da minha tia, que morava na esquina da rua Paraná com a São Paulo”, contou Luciano Viana.

No mesmo período de campanha de Juscelino, João Gonçalves Leite também estava em campanha eleitoral para voltar ao poder e exercer o segundo mandato.