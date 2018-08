Nesta segunda-feira (20/08), às 8h, uma equipe da Saev Ambiental juntamente com o pedagogo e desenvolvedor do aplicativo do Saevinho, Leandro Ferreira de Oliveira, irão realizar o lançamento da ferramenta para os alunos do CEM "Profº Faustino Pedroso. Os professores receberão instruções de como utilizar o app em sala de aula.