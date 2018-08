O serviço está sendo realizado pela empresa Petranova Saneamento e Construções LTDA e o prazo de execução é de 30 dias. Neste período, não haverá nenhum racionamento de água proveniente das obras efetuadas.

Para que a água distribuída esteja em condições adequadas de consumo, é usada uma técnica convencional que conta com diversas etapas. Uma importante parte do processo são os decantadores que juntamente com procedimentos físicos e químicos, separam as partículas leves de sujeira que ficam suspensas do liquido em tratamento. Os flocos de impurezas mais pesados ficam no fundo dos tanques. Serão substituídos dois módulos de decantação formados por perfis tubulares em PVC de 88,13 metros quadrados como manutenção preventiva.

A qualidade da água é checada pela Saev Ambiental com análises de hora em hora. Por mês, são mais de 700 amostras. De acordo com o superintendente da Saev Ambiente, Waldecy Bortoloti, a última reforma nesse sistema foi realizada há 15 anos.