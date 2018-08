Evento será realizado no Parque da Cultura, em Votuporanga, e terá na programação importantes nomes do turismo do Estado, programação cultural e muito mais

publicado em 09/08/2018

Será no anfiteatro do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, 3112, Jardim Alvorada (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Nesta sexta-feira (10/8), às 10 horas, prefeitos e Secretários de Turismo da região estarão em Votuporanga para o lançamento da 1ª Feira e Congresso de Turismo Maravilhas do Rio Grande com autoridades e imprensa. Será no anfiteatro do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, 3112, Jardim Alvorada.A 1ª Feira e Congresso de Turismo Maravilhas do Rio Grande será promovida em Votuporanga nos dias 17, 18 e 19 de agosto. No cronograma estão importantes nomes do turismo no Estado de São Paulo, programação cultural e muito mais. As inscrições para o Congresso são gratuitas disponível ao público através de formulário online, no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br). Mais informações pelo (17) 3405-9670.Região Turística Maravilhas do Rio GrandeA Região Turística Maravilhas do Rio Grande surgiu da necessidade de agrupar cidades que tinham como atrativo turístico em comum o Rio Grande. Formada a partir do desmembramento da Região Turística dos Grandes Lagos.Idealizada inicialmente pelas equipes das prefeituras de Mira Estrela, Ouroeste, Indiaporã, Cardoso e Riolândia foi ganhando notoriedade e atraindo mais e mais cidades do entorno. Hoje somam-se 11 cidades: Cardoso, Fernandópolis, Guarani D’Oeste, Indiaporã, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis, Populina, Riolândia e Votuporanga.Atualmente, o Turismo vive um grande momento. Apesar da Regionalização do Turismo ter sido criada em 2008 pelo Ministério do Turismo, nos últimos dois anos os municípios estão se mobilizando com mais intensidade. Um dos motivos principais é a criação da Lei nº 1261/2015, que instituiu o MIT – Município de Interesse Turístico, do Governo do Estado de São Paulo.O programa classificará 140 cidades paulistas como turísticas, recebendo recursos de até R$ 600 mil por ano, durante três anos, para investimentos e melhorias no setor. Além das 70 Estâncias Turísticas, já classificadas. Das 11 cidades que compõem a Região Turística Maravilhas do Rio Grande, seis já conquistaram o título e outras estão aguardando parecer.RealizaçãoA 1ª Feira e Congresso de Turismo Maravilhas do Rio Grande é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, Senac Votuporanga em conjunto com os municípios de Cardoso, Fernandópolis, Guarani D’Oeste, Indiaporã, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis, Populina, Riolândia e Votuporanga. Tem o apoio da Anitur (Agência de Turismo), AMITUR (Associação dos Municípios de Interesse Turístico) e Café Terra Nobre. Nessa primeira edição, a Prefeitura de Votuporanga recebe o evento e é responsável por ceder o espaço e parte da infraestrutura.