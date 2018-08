Vai até o final deste mês o prazo para os contribuintes renegociarem dívidas com a Prefeitura de Votuporanga pelo Programa de Recuperação Fiscal – Refis. São inúmeras as possibilidades de renegociação que podem ser feitas até o dia 31 de agosto com benefícios que chegam a descontos de até 100% dos juros. O objetivo da Secretaria Municipal da Fazenda é propiciar à população meios para que sejam sanadas às dívidas, facilitando os pagamentos.