Meu Velho Novo Trapo venderá peças a partir de R$ 2; toda renda será destinada para entidade assistencial

publicado em 10/08/2018

O curso de Publicidade e Propaganda da Unifev realiza, de 20 a 24 de agosto, o bazar Meu Velho Novo Trapo. Posteriormente, os alunos escolherão a associação beneficente que receberá a doação do dinheiro arrecado.

A iniciativa prevê a venda de roupas, calçados, livros, acessórios e objetos de decoração, todos angariados por meio de ações nas redes sociais e dentro da Instituição.

De acordo com Maitana Rovere Fascina, aluna envolvida no projeto de extensão, o bazar fomenta a reciclagem, protege o meio ambiente e estimula a responsabilidade social “Criarmos, aos universitários, a oportunidade de comprarem vários itens com valores acessíveis e, ainda, promovemos a igualdade social”, explica.

Meu Velho Novo Trapo ficará aberto durante o intervalo, das 21h às 21h30, no Laboratório Integrado de Comunicação (Lab.In), Campus Centro, com artigos a partir de R$ 2. O bazar é aberto para toda a comunidade.