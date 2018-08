O descarte irregular desse material traz diversos danos ao meio ambiente

publicado em 28/08/2018

Votuporanga conta com diversos projetos para a coleta do Óleo Usado que contribuem com entidades e doam prêmios para incentivar a preservação do meio ambiente. Medidas como essas visam um futuro sustentável com a colaboração de todos os munícipes.A ação “De olho no óleo” foi desenvolvida pela Prefeitura de Votuporanga em parceria com a Secretaria de Educação e busca o engajamento dos alunos e suas famílias para coletar o óleo de cozinha e entregar nas escolas para que sejam encaminhados para fabricação de biodiesel. Como incentivo são oferecidos prêmios para os colaboradores mais ativos.Também é feita nessas escolas a conscientização sobre os danos do descarte desse resíduo em ralos e esgotos podem acarretar. O valor arrecadado com a venda do óleo é revertida para passeios para as crianças que participarem juntamente com suas famílias.“Ecovida – reviva o óleo” é uma campanha promovida pelo Lions Clube em parceria com a ACV – Associação Comercial de Votuporanga para contribuir com a Santa Casa onde a cada 6 litros de óleo arrecadados nos pontos de entrega são convertidos em um litro de óleo novo ou em um quilo de arroz.Coletas também são realizadas pela Coopervinte em parceria com a Saev Ambiental que fica responsável pelo manejo do óleo usado. Os lucros gerados são revertidos para os 35 cooperados que trabalham na cooperativa.“O descarte incorreto do óleo de cozinha usado causa poluição do solo e de rios além de danificar o encanamento das residências. Por isso é tão importante a conscientização da população” afirma o superintendente adjunto da Autarquia eng. Marcelo Marin Zeitune.O óleo usado pode ser armazenado em embalagens plásticas depois de frio, protegidas do sol e da chuva para descarte. Embalagens de produtos tóxicos, químicos e agrotóxico devem ser evitados.