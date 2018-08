A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio do Procon, unidade vinculada à Secretaria da Cidade, e em parceria com o Senac e a Secretaria da Fazenda Estadual, participou, no último sábado (11/8), da mobilização em busca de captação de doadores de crédito da Nota Fiscal Paulista para 13 entidades filantrópicas de Votuporanga.

“Os contribuintes cadastrados na Nota Paulista precisam acessar o sistema e optar pela doação voluntária. Neste momento ele já escolhe a entidade beneficiada”, disse a diretora do Procon, Andréa Isabel da Silva Thomé.

As entidades participantes em Votuporanga são: Santa Casa, Afupace – Recanto Tia Marlene, APAE, Caminho de Damasco, Casa da Criança, Centro Social, IDAV, Irmão Mariano, Lar Celina, Lar do Velhinho, Lar São Vicente de Paulo, Lar Viver Bem e Nova Vida.

As entidades paulistas sem fins lucrativos das áreas da assistência social, saúde, educação e defesa e proteção animal, devidamente cadastradas e ativas, se beneficiam no Programa da Nota Fiscal Paulista recebendo créditos e bilhetes para concorrer aos sorteios. Dessa forma, ao se cadastrar, no próprio aplicativo ou site da Nota Fiscal Paulista, os cupons fiscais de todas as compras, que o consumidor informar o CPF, serão destinados à entidade assistencial de forma automática e gerando esses créditos e bilhetes para a participação de ambos (consumidor e entidade) nos sorteios.





Desbloqueio de senhas

Outro auxílio prestado pelo Procon foi o de desbloqueio das senhas dos usuários. Ainda de acordo com Andréa, “o bloqueio da senha do usuário pode ocorrer por várias tentativas com dados incorretos, pela inconsistência de dados cadastrais, entre outros. Em caso de esquecimento da senha, o próprio consumidor deve se recadastrar no site da Nota fiscal Paulista”, disse ela que garantiu a realização de uma nova mobilização em breve.