A Prefeitura de Votuporanga iniciou uma importante obra que beneficiará moradores da Zona Rural nas proximidades do Córrego do Barreiro. A construção da ponte na Estrada Rural VTG 423, próximo à antiga APAE, irá retomar o acesso dos moradores à cidade após a queda da antiga ponte, em janeiro de 2016, devido a uma forte chuva. A obra era uma reivindicação da população que precisou, durante todo esse tempo, percorrer 10 quilômetros a mais no trajeto para chegar à cidade.

Depois de inúmeras tentativas em retomar um convênio com o Governo do Estado, que havia sido firmado ainda na gestão passada, o Prefeito João Dado determinou o máximo de empenho à sua equipe para solucionar o problema com recursos próprios.

As ações estão sendo executadas com mão de obra, materiais e recursos próprios da Prefeitura, atendendo a parâmetros legais previstos pelo DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica). A nova ponte terá 15 metros de largura por 6 de extensão e deverá estar liberada para tráfego ainda no mês de setembro, segundo previsões da Secretaria de Obras.