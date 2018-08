O diretor do CTMO, José Carlos Leme de Oliveira também lembra que "outros preferem personalizar suas calças e camisetas, criando a sua própria moda, de acordo com seu estilo, o que podemos observar com relação às camisetas de festas como o Oba! e outros eventos", acrescenta.

O curso desenvolvido pelo Senac, capacita o aluno para customizar peças de vestuário, utilizando técnicas de bordado, termocolantes, pintura, tingimento e descoloração, com originalidade e diferenciação, em sintonia com as tendências da moda. Inteiramente gratuito, faz parte da grade de cursos oferecida dentro do Programa de Educação Profissional da Prefeitura de Votuporanga.