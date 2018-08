Rescisão ocorreu devido ao não cumprimento de prazos; novo processo licitatório será aberto para contratar outra empresa que dará continuidade ao concurso

publicado em 29/08/2018

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga publicou no Diário Oficial Eletrônico desta quarta-feira (29) o Termo de Rescisão Amigável do contrato com a empresa Cetro Concursos Públicos Consultoria e Administração. A ação foi necessária devido ao não cumprimento de prazos por parte da empresa organizadora que estava responsável por executar o Concurso Público 03/2017, mas que, no entanto, não cumpriu o cronograma estabelecido. Uma nova empresa será contratada para dar continuidade nas etapas sem prejuízo aos candidatos e sem anular as avaliações que já foram realizadas.

A partir de agora, a Secretaria da Administração iniciará processo licitatório para contratação de outra empresa que dará continuidade ao andamento do concurso, com a manutenção da realização de etapas que estavam previstas como provas práticas, avaliação psicológica e curso introdutório para alguns cargos. “É importante deixar claro que os candidatos que participam do concurso não terão prejuízos. Todas as etapas já realizadas estão mantidas. A nova empresa somente dará continuidade ao concurso”, ressaltou o Secretário Miguel Maturana Filho.