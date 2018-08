Garantir a melhoria das condições estruturais das três principais praças do Município é o que prevê o projeto das obras de revitalização iniciado pela Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria de Obras e da Saev Ambiental. Ao todo serão substituídos 3,7 mil metros do calçamento das Praças da Matriz (Dr. Fernando Costa), São Bento e da Santa Luzia até o final deste ano.

A substituição do calçamento segue rigorosamente o padrão original, com o reaproveitamento na aplicação de pedras portuguesas.

Neste momento, as equipes da Secretaria de Obras concentram-se no trecho próximo ao Terminal Central de Ônibus, na Praça da Matriz, para a colocação das pedras portuguesas. Aproximadamente 800 metros quadrados do novo piso deverão ser aplicados no local.

Na sequência, será retomada a troca de 561 metros quadrados do calçamento da Praça São Bento, contemplando os pontos mais críticos. Alguns trechos da Praça já foram revitalizados em 2017, quando 870 metros quadrados do piso foi recuperado com as novas pedras, favorecendo a acessibilidade e o trânsito de pedestres.

A Santa Luzia, outra importante Praça de Votuporanga será reformada nos próximos meses. Um estudo inicial apontou que cerca de 1,5 mil metros quadrados deverão ser reparados.

Após a etapa de recuperação do pavimento, as Praças São Bento e Santa Luzia ganharão reforço na iluminação, com a recuperação dos postes já existentes e a substituição das lâmpadas convencionais pelas de LED.

Em uma última fase, a Saev Ambiental fará a recomposição da grama nos espaços sombreados da Praça São Bento. A previsão é de que 600 metros quadrados da grama da espécie São Carlos sejam aplicados a partir da segunda quinzena de setembro.

Para o Prefeito João Dado, estas Praças passam por melhorias pois são muito utilizadas pela população seja para lazer, caminhadas ou para atividades cotidianas. “São espaços de diversão e brincadeiras para as crianças, assim como oferecem pontos de alimentação nos quiosques fixos e para a realização das feiras livres, sobretudo na Praça São Bento e Santa Luzia. Esses locais também sediam as apresentações da Corporação Zequinha de Abreu, ou seja, todos essas Praças possuem utilização muito intensa”.

Paralelo a este trabalho, a Prefeitura mantém os serviços de manutenção e reformas em todas as praças do município.