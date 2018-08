Certificados foram entregues na noite da última terça-feira (14/8) para alunos de cursos oferecidos gratuitamente pela Prefeitura e Senac em diversas áreas

publicado em 15/08/2018

Prefeitura forma 479 alunos pelo Programa de Educação Profissional (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Mais de 470 alunos que concluíram os cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga, por meio do Programa de Educação Profissional, receberam seus certificados na noite da última terça-feira (14/8), em cerimônia realizada no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. Os cursos são referentes à parceria que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico firmou com o Senac Votuporanga e CTMO “Altino Regiane” logo no início da Administração do Prefeito João Dado.Participaram da mesa de autoridades da formatura: o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Jr; o coordenador dos cursos pelo CTMO, José Carlos Leme de Oliveira; a Gerente do Senac, Eliane Baltazar Godoi; o vereador Rodrigo Beleza e o presidente da ACV, Valdeci Merlotti. Todos elogiaram a iniciativa da Prefeitura em continuar a política de oferta de cursos gratuitos para a inserção no mercado de trabalho e geração de renda. “Quero destacar a atenção especial que o Prefeito João Dado depositou neste programa deste que iniciou a gestão. E, com isso, ele inovou e melhorou muito a qualidade das aulas com essa parceria que fez com o Senac e a mudança das salas para o Centro do Empreendedor”, contou Zé Carlos que há 25 anos atua na Prefeitura de Votuporanga.Ao todo, 479 alunos receberam o certificado dos cursos ministrados no primeiro semestre deste ano, sendo eles: Técnicas básicas de bordado e crochê; confecção de peças intimas; técnicas básicas de patchwork; matemática preparatória; bordado à máquina; modelagem e confecção de malharia; comunicação oral e escrita (português); técnicas de redação empresarial; escrituração fiscal; modelagem e confecção de bolsas em tecido; customização de peças de vestuário; modelagem e costura de roupas para pets; técnicas básicas de costura; pintura em tecido e bordado à máquina.Vale ressaltar que os cursos de pintura, patchwork (uma turma), bordado à mão e crochê são realizados também em parceria com algumas instituições da cidade, sendo elas: Bezerra de Menezes; Associação Antialcoólica; CEM Profº Orozimbo Furtado Filho (Simonsen); CEM Valdir Gonçalves de Lima; Comunidade São Francisco de Assis; Consultório Municipal Drº Ruy Pedroso; IDAV; Igreja Senhor Bom Jesus; Lar Recanto da Mãe, Lar Beneficente Celina; Salão dos Vicentinos; São Francisco e Santa Clara; Lar Viver Bem e Parque da Cultura.