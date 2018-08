Quatro exonerações de Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Gabinete foram divulgadas

publicado em 10/08/2018

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga divulgou no Diário Oficial do Município, nesta quinta-feira (9), quatro exonerações de Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Gabinete. Uma nomeação para exercer o cargo de provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Serviços Urbanos da Secretaria Municipal da Cidade foi realizada.

Segundo o Diário Oficial, ficam exonerados por meio de decretos do dia 7 de agosto de 2018: Paulo Roberto Ribeiro, do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Gabinete III; Mário Fernandes Junior, do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Gabinete V; Adalberto dos Santos Machado, do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Gabinete III; e Ana Paula Galetti, do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Gabinete I.

O decreto de nº 10.565, de 7 de agosto de 2018, nomeou Azis Nicolas Dahwache para exercer o cargo de provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Serviços Urbanos da Secretaria Municipal da Cidade.