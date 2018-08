Evento aconteceu na última sexta-feira, com a presença de familiares do homenageado

publicado em 27/08/2018

A Prefeitura de Votuporanga, atendendo proposta de lei Nº 6.212 de junho de 2018, entronizou na última sexta-feira (24/8) a placa de denominação do Campo de Malha “Oswaldo Casteluci”, no Pozzobon. A homenagem foi sugerida pelo vereador Marcelo Coienca e aprovada pela Câmara de Vereadores. A cerimônia foi acompanhada pelo prefeito João Dado, o vereador Marcelo Coienca, a viúva do homenageado Joana Castelucci, filhos e familiares, imprensa e convidados.O homenageadoO Sr. Oswaldo Casteluci nasceu na cidade de Bálsamo/SP aos 28/07/1945, filho Anna Galo Casteluci e João Casteluci. Casou-se com a Sra. Joana e por volta de 1975 mudou-se para Votuporanga onde criou seus quatro filhos. Pessoa de coração generoso, fez muitas amizades na cidade, tornando-se muito popular na Zona Norte da cidade. Sr Casteluci aposentou-se pela CESP e faleceu no último dia 12 de abril de 2018.