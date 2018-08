Evento integra calendário de comemoração dos 81 anos de Votuporanga; ação garante mais segurança para alunos matriculados nas escolas municipais

Evento integra calendário de comemoração dos 81 anos de Votuporanga (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga entrega, nesta quarta-feira (15/8), uma primeira etapa do programa “Escola Protegida Contra Incêndios”. A cerimônia será às 16 horas no CEM “Profº Benedito Israel Duarte”, localizado na Rua Elaine Cristina Jardinetti, 2628, no Pozzobon. O evento integra o calendário de comemoração dos 81 anos de Votuporanga.O programa consiste em adequações estruturais necessárias para combate a incêndios nas escolas, garantindo, com isso, a segurança de mais de 7 mil alunos e centenas de professores e servidores da Educação. Fazem parte das ações a instalação de extintores, centrais de iluminação de emergência, central de detecção e alarme de incêndio, corrimão e guarda corpo, instalação de sistema de gás, sinalização de emergência, adequação do sistema de hidrantes, entre outras melhorias. Além disso, em cada escola foi realizada a formação de profissionais para atuarem na Brigada de Incêndio das unidades.“Após toda a reforma, cada unidade está recebendo o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), um documento de extrema importância que comprova a segurança dos nossos alunos”, reforçou o Prefeito João Dado.