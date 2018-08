A obra incluiu uma série de melhorias que irão beneficiar cerca de 500 alunos matriculados entre 1º e 5º anos. “Estamos sempre focados em oferecer estrutura adequada para os nossos alunos e professores. Desde o início do Governo do Prefeito João Dado, iniciamos um levantamento para analisar todas as necessidades das nossas escolas. É uma alegria poder entregar parte dessas obras já nos primeiros 20 meses de governo”, disse a Secretária da Educação, Encarnação Manzano.

Entre as ações realizadas pela Prefeitura constam substituição do piso de madeira por cerâmica antiderrapante em três salas de aula; troca da porta da recepção que dá acesso ao pátio; reforma de telhado, calhas e rufos; troca do forro de PVC do pátio; execução de piso de concreto no estacionamento; e pintura geral das áreas interna e externa da escola, incluindo quadra, vestiários, esquadrias e muros. Além disso, a Prefeitura também realizou adequações de acessibilidade nos banheiros, na entrada da escola e na quadra, todas de acordo com as normas da ABNT.

A obra teve início neste ano e fez parte dos investimentos que a Prefeitura de Votuporanga vem destinando às escolas municipais. Outras unidades que também receberam melhorias foram o CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”, no bairro Chácara Paineiras; e o CEM "Deputado Narciso Pieroni", no Patrimônio Velho.