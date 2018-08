A unidade irá atender 220 crianças na faixa etária de zero a cinco anos e teve investimento na ordem de R$ 1,9 milhão do Governo Federal. A creche está em um terreno de 3.253 m² e conta com 1.510 m² de área construída. Com projeto arquitetônico semelhante ao Cemei “Professor Floriano Marzochi”, no Monte AIto, ambas beneficiadas por convênio com a União.

O bloco A será composto por hall, secretaria, salas de professores, reunião, direção, almoxarifado, sanitários, lactário, sala de atividades, fraldário, amamentação, solário, copa, lavanderia, refeitório, cozinha, despensa e varanda de serviço. No bloco B, serão quatros salas de atividades com sanitários, quatro solários, sala multiuso, quatro salas de pré-escola, dois sanitários infantis e dois de professores. A unidade contempla ainda pátio coberto e playground.

Início das atividades escolares

Para iniciar os atendimentos na nova unidade, a Secretaria da Educação convocou mais educadores e técnicos e, dentro de alguns dias, entrará em contato com os pais que aguardam vagas nesta unidade para concluir o processo de matrícula.

A expectativa é atender toda a demanda que aguardava por vaga naquela unidade, iniciando pelas crianças de 0 a 3 anos. A integração dos alunos será feita de forma gradual, visto que, nessa idade, as crianças precisam de um certo período para adaptação.

Vale lembrar que as aulas regulares para crianças de 3 a 5 anos, que se enquadram na educação infantil, só podem começar no início do ano letivo, atendendo a regulamentação que exige que sejam cumpridos 200 dias letivos. Portanto, a partir da inauguração, o Cemei atenderá alunos em idade onde o ensino não é obrigatório, no sistema de creche, e, em 2019, os alunos do ensino regular.