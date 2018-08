A Prefeitura de Votuporanga em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP abriu 13 novos cursos gratuitos, com mais de 360 vagas para professores e comunidade em geral. As matrículas estarão disponíveis no período de 13 a 17 de agosto, e devem ser feitas através do formulário on-line disponível no site do IFSP, ou pelo link: http://vtp.ifsp.edu.br/fic/