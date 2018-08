Propostas contempladas atendem modelo previsto em edital e, como contrapartida, ações serão revertidas à comunidade

publicado em 30/08/2018

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou, na quarta-feira (29/8), a lista de projetos aprovados no Programa Bolsa Cultura de Fomento à Produção Cultural – Edital nº 004/2018, no Diário Oficial Eletrônico do Município (DOE). Oito proposições foram contempladas no Módulo I e vão receber R$ 4 mil cada; já no Módulo II, foram escolhidas quatro, no valor de R$ 7 mil.O Programa Bolsa Cultura totaliza, neste ano, R$ 60 mil investidos em projetos de artistas (que apresentaram suas propostas, de acordo com o modelo previsto no edital, e estavam, obrigatoriamente, cadastrados no Mapeamento da Cultura e Turismo). As iniciativas devem oferecer contrapartidas que revertam em ações para a comunidade.Para consultar a publicação dos aprovados no Diário Oficial Eletrônico, os interessados devem acessar a Edição nº 715, de 29 de agosto de 2018, por meio do link http://www.votuporanga.sp.gov.br/n/doe, e visualizar a página 15 do DOE.