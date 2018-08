Lançamento será às 10h30 no Auditório do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura; evento acontece de 7 a 16 de setembro

publicado em 27/08/2018

Prefeitura de Votuporanga lança FLIV 2018 nesta terça-feira (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga fará o lançamento do FLIV (Festival Literário de Votuporanga) 2018 nesta terça-feira (28/8), às 10h30, no Auditório do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura. Durante a ocasião, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo anunciará a programação do Festival, que será realizado entre os dias 7 e 16 de setembro como parte das comemorações pelos 81 anos do Município.Toda a população está convidada a prestigiar o ato onde serão assinados termos de parcerias com empresas e instituições apoiadoras do evento. Ao longo de suas sete últimas edições, o FLIV registrou um público de mais de 370 mil visitantes, vindos de mais de 40 municípios. Renomados escritores já passaram pelo festival, como Alice Ruiz, Alice Sant’Anna, André Dahmer, Antônio Cícero, Chacal, Cristóvão Tezza, Humberto Werneck, Ignácio de Loyola Brandão, João Paulo Cuenca, Lourenço Mutarelli, Marcia Tiburi, Marcelino Freire, Mário Prata, Noemi Jaffe, Paulo Lins, Sergio Vaz e Veronica Stigger.