publicado em 30/08/2018

Evento será das 8h às 9h, no Parque da Cultura; objetivo do Programa é incentivar a prática diária de exercícios para a melhoria da qualidade de vida (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Esta sexta-feira (31/08) será de muita animação e exercícios físicos. A Prefeitura de Votuporanga em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio das Secretarias de Educação, Saúde, Esportes e Lazer e Cultura e Turismo, realizarão o Agita Galera, que neste ano tem como tema: lançar, correr e saltar para todo mundo agitar. O evento será das 8h às 9h, no Parque da Cultura, localizado na Avenida Ângelo Bimbato.Recepcionados pelos Educadores Físicos da Academia da Saúde, crianças e adolescentes, farão 60 minutos de atividades físicas, com o objetivo de incentivá-los a prática diária de exercícios para a melhoria da qualidade de vida, combater o sedentarismo da população e promover a atividade física, com o estilo de vida mais ativo e com hábitos saudáveis.Diversas escolas do município já confirmaram presença de seus alunos. Apesar do evento ser voltado para os jovens, toda a população está convidada a participar e se divertir nesta manhã de alongamentos e danças.Agita GaleraO Agita Galera faz parte de um programa de promoção de atividades físicas da Secretaria de Estado da Saúde, o Agita São Paulo, que desde 1997 estimula a prática de pelo menos 15 minutos de exercícios diários. A ação é promovida todos os anos e acontece durante a última sexta-feira do mês de agosto.Dicas para vencer o sedentarismo e reduzir a obesidade entre crianças e jovens:1 – Não fique parado, caminhe: uma das atividades mais recomendadas pelos especialistas e fáceis de adaptar a um programa de exercícios é a caminhada. Ela auxilia no fortalecimento dos músculos e articulações, na perda de peso, redução do colesterol e melhora a saúde do coração;2 – Procure alternativas no seu cotidiano: inclua outras opções que o possibilite ser mais ativo. Curtas e médias distâncias podem ser percorridas a pé. Se for possível, deixe o carro na garagem e, para quem utiliza o transporte coletivo, utilize as escadas fixas ao invés das rolantes nos metrôs e terminais de ônibus;3 – Divirta-se à moda antiga: na hora do lazer, escolha atividades que mexam com o corpo e a mente. Uma ótima oportunidade são os jogos coletivos, em equipe, brincadeiras como pega-pega, corda e barra-manteiga;4 – Agite em família: convide sua família para brincar, fazer passeios ao ar livre e se exercitar. Chamar os avós para caminhar, jogar bola com o pai ou com os irmãos são atividades que beneficiam todo núcleo familiar, promovem a interação entre as pessoas e ainda os protegem dos males do sedentarismo;5 – Faça o mesmo todos os dias: Aproveite o dia do Agita Galera para fazer uma reflexão sobre os benefícios da atividade física. A prática dos exercícios precisa estar adequada à rotina. A realização dos exercícios precisa ser diária. Ao menos 30 minutos por dia já auxiliam para a melhora da qualidade de vida.