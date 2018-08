As infrações mais comuns são de excesso de velocidade, uso de telefone celular e estacionamento em desacordo com a regulamentação

publicado em 10/08/2018

No primeiro semestre de 2018 foram aplicadas 10.714 multas pela PM e agentes de trânsito (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Gabriele Reginaldogabriele@acidadevotuporanga.com.brSegundo dados da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, no primeiro semestre deste ano a Prefeitura de Votuporanga arrecadou R$ 1.107.520,82 em multas de trânsito. No primeiro semestre de 2017 foram arrecadados R$ 982.937,49. Em todo o ano de 2017 foram R$ 2.370.753,58 arrecadados em multas. A pasta explicou que o valor não é necessariamente correspondente às multas aplicadas durante os períodos.No primeiro semestre de 2018 foram aplicadas 10.714 multas pelos policiais militares e agentes de trânsito da Secretaria, sendo 1.051 multas gravíssimas, 1.646 graves, 6.687 médias, 33 leves e o restante relacionada a notificação sem identificação de condutor. “As infrações mais comuns são ocasionadas por excesso de velocidade, uso de telefone celular e estacionamento em desacordo com a regulamentação”, afirmou a pasta ao A Cidade.Segundo a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, a intenção é educar mais para punir menos. Com essa meta, diversas estratégias têm sido adotadas, entre elas, as campanhas educativas e preventivas, visando a sensibilização de condutores de veículos, pedestres, mototaxistas, taxistas, motoristas de van, ônibus e micro-ônibus, ciclistas e demais meios de transportes.“As iniciativas são executadas por meio de ações como palestras de agentes de trânsito em escolas, empresas e instituições; divulgação em rádios; blitzen de orientação; e intervenções com distribuição de panfletos e adesivos nas principais vias da cidade”, explicou a Secretaria.Além disso, a pasta informou que também tem atuado frequentemente na manutenção e reforço das pinturas de sinalização do solo em ruas e avenidas da cidade, contribuindo para um trânsito ainda mais organizado e seguro. “Novas placas de nomenclaturas de ruas e de sinalizações também contribuem com esse trabalho”, afirmou.