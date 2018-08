O Prefeito João Dado esteve nesta quarta-feira (22/8) em São Paulo para participar da cerimônia de posse do ex-Deputado Federal Aldo Rebelo como Secretário-Chefe da Casa Civil, em solenidade com a presença do Governador Márcio França.

Na oportunidade, o Prefeito esteve com o Secretário Estadual de Transportes, Mário Mondolfo a quem solicitou apoio do Governo para a recuperação da vicinal Ângelo Comar, que interliga os municípios de Votuporanga e Parisi. “A reivindicação de quem utiliza a via é antiga e, desde que assumimos, estamos em busca de recursos para atender a esta importante necessidade do recapeamento completo da estrada”, comentou o Prefeito.

A via tem extensão total de 9,3 km e é muito utilizada para o tráfego de veículos de transporte de produtos agrícolas, de escoamento de safras, além do acesso dos moradores dos dois municípios. A vicinal é ainda o principal acesso ao Centro de Eventos "Helder Henrique Galera", construído para sediar grandes festividades responsáveis pela vinda de milhares de turistas que movimentam a economia local como o Festival de Arrancadas e o carnaval do Oba.

A reunião do Prefeito João Dado em São Paulo contou com o apoio do Deputado Estadual André do Prado (PR/SP).