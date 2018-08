O trabalho de adaptação das escolas continua em andamento para 21 unidades de ensino, sendo 11 creches e 10 escolas municipais. Presente no ato, o Tenente Marin, do Corpo de Bombeiros, elogiou a iniciativa do Poder Público em se preocupar com essa situação, já que muitos municípios não investem nessa área.

As melhorias estão sendo feitas com recursos próprios da ordem de R$ 290 mil para garantir a proteção dos estudantes e do patrimônio público.

Um levantamento prévio das necessidades de cada uma das unidades escolares foi realizado, resultando nas adequações para a instalação do sistema de combate à incêndios. “Essa reestruturação tem o objetivo primeiro de garantir mais segurança aos nossos alunos e funcionários. Sabemos que o sistema de combate a incêndios tem extrema importância em situações de emergência, sendo um dispositivo determinante para assegurar as vidas e consequentemente o patrimônio público”, destacou o Prefeito João Dado.

O programa consiste em adequações estruturais necessárias para combate a incêndios nas escolas, garantindo, com isso, a segurança de mais de 7 mil alunos e centenas de professores e servidores da Educação. Fazem parte das ações a instalação de extintores, centrais de iluminação de emergência, central de detecção e alarme de incêndio, corrimão e guarda corpo, instalação de sistema de gás, sinalização de emergência, adequação do sistema de hidrantes, entre outras melhorias.

Além das novas instalações, também houve formação e treinamento de Brigada de Incêndio junto aos funcionários da escola. O intuito é fazer com que esses funcionários atuem na prevenção e combate a uma situação de princípio de incêndio e também na prestação de primeiros socorros.

Nesta primeira etapa receberam os AVCBs as escolas: Cem “Prof. Benedito Israel Duarte”, Cem “Profª Irma Pansani Marin”, Cem "Deputado Narciso Pieroni", Cemei "Profª Elza Maria De Souza Fava Figueira", Cemei “Prof. Floriano Marzochi”, Cemei “Profª Maria Lygia Bertoncini Leite”, Cemei “Profª Orozília Do Carmo Ferreira”, Cemei “José Modesto Sobrinho” – Cazeca, Cemei “Profª Mercedes Fernandes De Lima”.

O evento fez parte do calendário de comemorações alusivas aos 81 anos de Votuporanga. Participaram do ato acompanhando o Prefeito e Diretores, a Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho; a Secretária da Educação do Município, Encarnação Manzano; Thiago Marin, Tenente do Corpo de Bombeiros; representando a Câmara de Vereadores, Antônio Alberto Casali, parte da equipe de governo da atual gestão, diretores, coordenadores, professores e alunos.