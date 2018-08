O Poupatempo Votuporanga fica na Rua Bahia, 3389 - Patrimônio Novo - e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 8h às 12h.

Como agendar

Para marcar dia e horário para ser atendido no Poupatempo, o cidadão pode buscar um dos seguintes canais de atendimento:

Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br ;

Poupinha, o assistente virtual do Poupatempo: o Poupinha está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela).

Aplicativo no celular: SP Serviços;