Encontro contou com a palestra de Rosangela Elias Tischenberg, coordenadora da área, na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

publicado em 13/08/2018

A Pós-Graduação UNIFEV promoveu, no dia 11 de agosto, uma Aula Inaugural da Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial. O encontro, realizado no Auditório da Cidade Universitária, contou com a presença de docentes e profissionais da área.

O evento teve a presença da coordenadora de Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Rosangela Elias Tischenberg. Na oportunidade, a profissional abordou o tema Diretrizes Atuais em Saúde Mental.

“Trata-se de um campo em que necessitamos, cada vez mais, de pessoas engajadas e especializadas. É um grande prazer estar aqui hoje, iniciando essa história tão importante para todos nós, que atuamos diariamente com isso e sabemos da carência no setor”, ressaltou Rosangela.

Para a coordenadora do curso de pós-graduação, Profa. Ma. Carol Godoi Hampariam, as expectativas são as melhores. “Contamos com módulos focados no estudo das políticas públicas da área de Saúde Mental e na compreensão das redes de apoio. É uma excelente oportunidade para toda a região”.

O início das aulas está previsto para o dia 25 de agosto. Elas serão realizadas, quinzenalmente, aos sábados, na Cidade Universitária.

Mais informações podem ser obtidas na secretaria de Pós-Graduação, pelo telefone (17) 3405-9985.